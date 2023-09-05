В омских Нефтяниках построят еще один склад

Фото: Иван МАКЕЕВ
Еще один склад построят в омских Нефтяниках. Департаментом архитектуры и градостроительства выдано разрешение на возведение объекта.
Помещение на 1054 «квадрата» появится на улице 1-й Заводской в Советском округе. Застройщик склада — АО «Транспортно-экспедиционное агентство».
К слову, склад будет одноэтажным.
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