Четыре тысячи омичей были покусаны клещами в 2023 году

В 2023 году были покусаны клещами четыре тысячи омичей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Из этого числа 1 161 пациент - ребенок. Правда, как отмечают специалисты, показатель не превышает среднемноголетних значений. Тем более, что с начала года привито против клещевого энцефалита более 88 тысяч человек.

- В специализированных лабораториях исследовано 98,6 % клещей, снятых с людей, на зараженность вирусом клещевого энцефалита, из них зараженных – 1,7 %; боррелиями – 12,2 %, зараженных возбудителями эрлихиоза – 1,4 %, анаплазмоза человека – 1,9 %, - уточнили в ведомстве.

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