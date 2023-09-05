Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 3:18

Четыре тысячи омичей были покусаны клещами в 2023 году

1 161 пациент, обратившийся к медикам, был несовершеннолетним
Андрей ОБНОРСКИЙ

В 2023 году были покусаны клещами четыре тысячи омичей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Из этого числа 1 161 пациент - ребенок. Правда, как отмечают специалисты, показатель не превышает среднемноголетних значений. Тем более, что с начала года привито против клещевого энцефалита более 88 тысяч человек.

- В специализированных лабораториях исследовано 98,6 % клещей, снятых с людей, на зараженность вирусом клещевого энцефалита, из них зараженных – 1,7 %; боррелиями – 12,2 %, зараженных возбудителями эрлихиоза – 1,4 %, анаплазмоза человека – 1,9 %, - уточнили в ведомстве.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru