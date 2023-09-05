Два омича стали бронзовыми призерами Кубка доброй воли по гребле

Фото: минспорта Омской области
Бронзовыми призерами Кубка доброй воли по гребле стали Артем Коровин и Владислав Литовка. Об этом сообщает региональный минспорта.
Соревнования проходили в Москве с 29 августа по 2 сентября, а омский регион представляли Георгий Ваняшов, Артем Коровин, Роман Аношкин и Анастасия Панченко.
Выдернуть призовые места спортсменам удалось на 4-й день соревнований. Тогда Владислав Литовка завоевал «бронзу» в одиночном заезде на каноэ на дистанции 5000 метров. Артем Коровин занял 3-е место в заезде на каноэ-четверках на дистанции 500 метров.
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