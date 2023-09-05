Омские власти потратят 5,7 млн рублей на проект моста в Колосовке

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На проект моста в Колосовке 5,7 млн рублей омские власти. Объявлен электронный аукцион на поиски подрядчика.

Торги запланированы на 14 сентября. Согласно условиям договора, до 29 декабря 2024 года проектировщики должны создать два проекта на монтаж 20-метрового пешеходного моста через реку Беклеш.

Напомним, что в 2022 году жители Колосовки пожаловались, что существующий мост прогнил. Из-за этого путь на другой берег теперь составляет несколько километров.

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