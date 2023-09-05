В Омской области завершили ремонт дороги, ведущей в Казахстан

Фото: минстрой Омской области

Ремонт дороги, ведущей в Казахстан завершился в Омской области. Об этом сообщает региональный минстрой.

- Дорожники отремонтировали участок дороги Омск – Одесское – граница Республики Казахстан на 79 – 83 км в Одесском районе Омской области, - уточнили в ведомстве.

В этом году удалось обновить 4,2 км дороги, еще 5 км сейчас находятся на стадии 50% готовности, так как они предполагались к ремонту на 2024 год.

Отметим, что ремонт на дороге Омск – Одесское – граница Республики Казахстан ведется в 2018 года. За 4 года приведено в нормативное состояние 44 км, и работы будут продолжены в будущем. На данный момент заключен контракт на ремонт участков 83 – 88 км в 2024 году и 88 – 92 км в 2025 году.

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