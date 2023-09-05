В Омске на пересечении Жукова и Красных Зорь запретили поворачивать налево

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поворачивать налево в Омске запретили на пересечении улиц Маршала Жукова и Красных Зорь. Об этом сообщает горадминистрация.

- При движении от улицы Масленникова в направлении улицы 10 лет Октября запрещён левый поворот. Корректировки введены с целью минимизации конфликтных ситуаций, предотвращения возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также для увеличения пропускной способности на данном участке, - уточнили в мэрии.

В качестве альтернативы автомобилистам предлагают использовать поворот налево в районе пересечения улицы Маршала Жукова с улицами Чкалова, Почтовая и Лермонтова, а также движение со стороны улицы Бульварной по улице Пушкина, без заезда на улицу Маршала Жукова.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru