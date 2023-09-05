Омский губернатор увидел в Русско-Полянском районе проблемы с детским образованием и досугом

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Проблемы с детским образованием и досугом в Русско-Полянском районе увидел врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. 4 сентября он побывал с рабочей поездкой в муниципалитете.

Местные жители обратились к главе региона с просьбой помочь расширить популярный палаточный лагерь для детей. Цветочинской детской школе искусств требуется оснащение, здесь же у детей нет стадиона, так как его закрыли по техническим причинам.

В последнем случае Хоценко предлагает проголосовать местным жителям за то, чтобы сделать стадион в рамках местных инициатив «Решают люди», тогда можно получить до 3 млн рублей.

- Со следующего года мы также запускаем программу ремонта кровель и замены окон в школах, детских садах, оздоровительных лагерях и учреждениях дополнительного образования. Если есть такая потребность, нужно готовить смету и заявляться на участие в конкурсных отборах министерства образования. Что касается стадиона на базе школы - можно принять участие в конкурсе местных инициатив и преподавателям, школьникам, родителям проголосовать за проект благоустройства данного объекта. Если только ждать и надеяться, - ничего не получится. Нужно будет поработать, - сказал Виталий Хоценко.

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