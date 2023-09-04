Дефицит водителей стал одним из факторов подорожания тарифов в омском такси

Фото: Андрей АБРАМОВ

Одним из факторов подорожания тарифов в омском такси стал дефицит водителей. Об этом сообщает НГС55 со ссылкой на «Яндекс.Такси».

Так, среди ключевых моментов, которые влияют на стоимость заказа - плохая погода, «час пик», рост стоимости автомобилей и обслуживания.

Также с 1 сентября 2023 года в России вступил в силу закон, который регулирует сферу перевозок. Он предполагает ужесточение требований в отношении водителей.

Поэтому дефицит водителей обусловлен тем, что теперь каждый таксист должен оформить на себя пакет документов, в том числе самозанятость, а также предоставить справку о судимости. Но не каждый на это способен.

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