Туристические теплоходы перестанут ходить в Омске с 26 сентября

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 27 сентября в Омске перестанут ходить туристические теплоходы. Об этом сообщили в паблике «Омский теплоход».

Со следующей недели расписание прогулочных направлений будет откорректировано. Учитывать предполагают погодные условия. А вот уже 26 сентября из Омска в Большеречье выйдет последний теплоход, который вернется в родную гавань на следующий день.

Что касается дачных направлений, они будут ходить до 15 октября, но количество рейсов будет изменено.

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