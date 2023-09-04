Омская кадетская школа-интернат имени Язова перешла в областную собственность

С 1 сентября 2023 года кадетская школа-интернат имени маршала Язова сменила название и перешла из городской в областную собственность. На изменения обратило внимание издание «СуперОмск».

С 2005 года учреждением, носящим название БОУ г. Омска «Казачья кадетская школа-интернат среднего общего образования имени маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова», владела омская мэрия.

С 1 сентября кадетская школа-интерната получила название БОУ Омской области «Казачья кадетская школа-интернат имени маршала Советского союза Дмитрия Тимофеевича Язова». Собственником учреждения стало правительство Омской области в лице министерств образования и имущественных отношений.

Кроме того, как обращает внимание издание, школа расширила перечень предоставляемых образовательных услуг. Так, с этого учебного года там заработал профильный класс МЧС России.

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