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НовостиОбщество3 сентября 2023 11:15

3 сентября в Омске была зафиксирована слабая магнитная буря

Метеозависимые омичи могут испытывать недомогания
Елена УРМАНОВА
Во время магнитной бури могут быть головные боли, тошнота и сонливость

Во время магнитной бури могут быть головные боли, тошнота и сонливость

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 3 сентября лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ зафиксировала в Омске слабую магнитную бурю. Пик активности пришелся на первую половину дня, однако днем магнитосфера все еще остается возбужденной.

По прогнозам, геомагнитная активность должна понизиться ближе к вечеру. В понедельник утром непродолжительное время также магнитосфера будет возбуждена.

Специалисты утверждают, что даже слабые магнитные бури могут вызвать у метеозависимых людей недомогание (головные боли, тошноту и сонливость). Нередко в этот период обостряются и хронические заболевания.

Но омичам не стоит волноваться: по прогнозу лаборатории, новых магнитных бурь в сентябре не предвидится. Незначительное волнение ожидается14 сентября.