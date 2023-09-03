3 сентября в Омске была зафиксирована слабая магнитная буря

Во время магнитной бури могут быть головные боли, тошнота и сонливость Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 3 сентября лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ зафиксировала в Омске слабую магнитную бурю. Пик активности пришелся на первую половину дня, однако днем магнитосфера все еще остается возбужденной.

По прогнозам, геомагнитная активность должна понизиться ближе к вечеру. В понедельник утром непродолжительное время также магнитосфера будет возбуждена.

Специалисты утверждают, что даже слабые магнитные бури могут вызвать у метеозависимых людей недомогание (головные боли, тошноту и сонливость). Нередко в этот период обостряются и хронические заболевания.

Но омичам не стоит волноваться: по прогнозу лаборатории, новых магнитных бурь в сентябре не предвидится. Незначительное волнение ожидается14 сентября.