До конца октября в Омске благоустроят еще 7 дворов

К 31 октября во дворах должны появиться детские площадки, урны и скамейки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске прошел тендер на благоустройство 7 городских дворов. Заявка ООО «Игра-Спорт» оказалась единственной на аукционе. Именно эта организация займется благоустройством территорий. В ходе торгов начальная цена была снижена на тысячу рублей. В итоге Управление дорожного хозяйства и благоустройства заплатит компании 3 463 000 рублей.

Список территорий, которые должны благоустроить до конца октября:

– двор около домов 29 и 31 по улице Гуртьева; – двор около домов 28А и 28Б по Красному Пути и дома 13 по улице Добровольского; – двор около домов 28 и 30 по улице Ленина; – двор около дома 204А по 24-й Северной; – двор около дома 9Б по улице Масленникова; – двор около дома 21 по 6-й Станционной; – двор около дома 4 по улице Моторной.

Во всех 7 дворах к 15 сентября подрядчик должен обновить асфальт на парковках. А к 31 октября должны появиться детские площадки, урны и скамейки.