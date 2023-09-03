Омский офтальмолог Екатерина Бойко: «Как подготовить детей к школьным нагрузкам»

Фото: omskportal.ru

Обычно единственная летняя зрительная нагрузка детей — это телефоны. Сейчас начнется учеба, следовательно, зрительная нагрузка резко возрастет: к телефонам добавятся учебники, домашние задания, компьютер и прочее. Чаще всего близорукость развивается или усиливается в школьном возрасте.

Что необходимо сделать родителям?

-Перед началам учебного года проконсультируйтесь с офтальмологом. Особенно это важно, если хотя бы один из родителей близорукий: это повышает риск развития подобной патологии у детей. Ну а если у вашего ребенка уже есть проблемы со зрением, то вам нужно постоянно контролировать ситуацию.

- Приобрести ребенку очки для зрения и контролировать их ношение.

-С начала сентября сократите использование телефонов, компьютеров.

- Близорукость прогрессирует не в школе, а дома, когда ребенок делает уроки. Во-первых, некоторые родители до сих пор говорят своим детям: «Пока уроки не сделаешь, никуда не пойдешь». Это прямая дорога к снижению зрения. Ребенок должен делать перерывы во время занятий и отвлекаться, менять вид деятельности.

Первое, что должны сделать родители - подготовить правильное рабочее место:

- стол должен стоять в хорошо освещенном месте, возле окна, но не напротив; -стул должен быть подходящим по размеру и высоте; -мебель должны быть подобрана так, чтобы глаза находились чуть выше экрана, а сам монитор — на расстоянии 60-80 сантиметров.

- Режим дня очень важен. Пока до школы осталось время, можно постепенно его вводить: вовремя ложиться спать, пораньше вставать.

Ведь часто бывает, что ребенок привык спать до обеда. Потом резко наступает 1 сентября, и в школу нужно приходить к 8 утра. С трудом просыпаются, потом приходят, отсыпаются и начинают делать уроки только вечером, при плохом освещении, что снижает зрение.

- Необходимо продумать дополнительные занятия для ребенка: спортивные секции, танцевальные кружки, прогулки, игры на свежем воздухе.