«Важно приобщать здесь и сейчас»: Фестиваль «Русское лето. Zа Россию» прошёл на Зеленом острове

Фото: Минспорта Омской области

2 сентября в парке на «Зеленом острове» прошел патриотический фестиваль, посвящённый российским военнослужащим. Десятки локаций собрали больше 10 тысяч омичей.

Всех гостей события ждал восьмичасовой open-air, где все желающие могли испытать свою выносливость, а также просто развлечься. Гвоздём вечера стало выступление группы «Пилот», со сцены приветствовал зрителей замред правительства Омской области Олег Заремба.

– Сегодня богатая историческими, культурными и спортивными традициями омская земля принимает гостей – участников масштабного патриотического фестиваля «Русское лето. Zа Россию»! В эти дни он объединил десятки тысяч жителей 26 российских городов. Считаю вполне закономерным то, что в их числе оказался и Омск – город трудовой доблести, – обратился к гостям Заремба.

В рамках фестиваля прошёл показ документального кино о Донбассе. Как отмечают организаторы, это необходимо, чтобы люди видели правду, не художественный вымысел или вольные интерпретации.

На площадке у главной сцены работала интерактивная кабина Народного фронта, где все желающие могли записать свое видеообращение в поддержку российских военных.

– В рамках нашей интерактивной площадки Народный фронт снимает видеообращения омичей к нашим военнослужащим. Чаще передают приветы бойцам, желают вернуться живыми и здоровыми домой к своим семьям! В ближайшее время видеообращения будут обработаны и переданы нашим бойцам на передовую. Также наши волонтеры плетут именные браслеты, средства от реализации которых пойдут на проект «Всё для фронта, всё для победы!». Каждый желающий может поддержать наших бойцов», – рассказала руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Омской области Сюзанна Егиян.

К слову, весь день на главной сцене играли омские музыкальные группы: «BLACK AND WHITE», «СУПЕРGOOD» и «СТЕРЕО». В тот день омичи могли покататься на электромобилях, поучаствовать в играх и даже в канис-терапии.