Экс-министр образования Дернова стала замдиректора в частной школе

Фото: ГТРК Омск.

Экс-министр образования Омской области Татьяна Дернова стала заместителем директора частной «Школы Гармония», сообщает Город55. Это образовательное учреждение было открыто в Омске в августе 2016 года. Сейчас здание раположено на Набережной Тухачевского.

Директор «Гармонии» - Ирина Арыку. Под ее руководством также находится частный детский сад «Арбуз» и центр одаренных детей.

Напомним, что Дернова покинула пост в правительстве Омской области в конце января 2023 года. Она возглавляла региональный минобр с 2017 года. В карьерном списке бывшего министра - обучение детей иностранным языкам, пот замдиректора гимназии. Свой министерский пост Дернова покинула из-за тотальных срывов сроков строительства 8-ми школ и детсадов по всему региону.

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