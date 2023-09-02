Минприроды обнаружило несанкционированную свалку отходов в Омске

Фото: минприроды Омской области.
Омское минприроды сообщило о неприятнейшей находке - близ рекультивируемого полигона в Ленинском округе города была найдена площадка, заваленная мусором. Несанкционированная свалка в черте города заняла 18 600 квадратных метров, по подсчетам ведомства. Рейд с неприятным результатом совершили 23 августа. Ранее на завалы отходов жаловались метсные жители.
- В результате проведенного обследования установлено, что вдоль границ рекультивируемого полигона зафиксировано наличие мест несанкционированного складирования отходов навалами высотой до 2,5 метров, на площади 18 670 квадратных метров, — сообщили в региональном минприроды.
Владельцу данного земельного участка рекомендовали ограничить доступ посторонних лиц и ликвидировать несанкционированную свалку.
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