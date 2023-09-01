Маршрутка №922 врезалась в седан на окраине Омска

Фото: стоп-кадр видео из соцсетей
На окраине Омска в седан влетела пассажирская маршрутка № 922. Об этом сообщает Госавтоинспекция.
Авария произошла накануне на Тюкалинском тракте. За рублем Renault был 27-летний водитель, а пассажирским автобусом, который вылетел на встречку, управлял 60-летний омич.
От удара легковушку отбросило на ВАЗ-21. Травмы получили водители автобуса и Renault. Из пятерых пассажиров никто не пострадал.
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