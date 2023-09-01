Маршрутка №922 врезалась в седан на окраине Омска

Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

На окраине Омска в седан влетела пассажирская маршрутка № 922. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Авария произошла накануне на Тюкалинском тракте. За рублем Renault был 27-летний водитель, а пассажирским автобусом, который вылетел на встречку, управлял 60-летний омич.

От удара легковушку отбросило на ВАЗ-21. Травмы получили водители автобуса и Renault. Из пятерых пассажиров никто не пострадал.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru