Кредиторы «Омскгоргаза» собрались банкротить предприятие с долгом 2,53 млрд рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

АО «Омскгоргаз», которое имеет задолженность больше 2,53 млрд рублей, начнут банкротить ее кредиторы. Информация об итогах собрания кредиторов появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Кредиторами «Омскгоргаза» являются ООО «Омскгазсеть», АО «ФНПЦ «Прогресс», ПАО «Промсвязьбанк» и ФНС.

К слову, окончательное решение примет Арбитражный суд.

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