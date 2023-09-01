Кредиторы «Омскгоргаза» собрались банкротить предприятие с долгом 2,53 млрд рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ
АО «Омскгоргаз», которое имеет задолженность больше 2,53 млрд рублей, начнут банкротить ее кредиторы. Информация об итогах собрания кредиторов появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Кредиторами «Омскгоргаза» являются ООО «Омскгазсеть», АО «ФНПЦ «Прогресс», ПАО «Промсвязьбанк» и ФНС.
К слову, окончательное решение примет Арбитражный суд.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru