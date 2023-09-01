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НовостиОбщество1 сентября 2023 8:33

В Омске ремонт моста 60-летия ВЛКСМ начнется в 2024 году

Сейчас ведется подготовка проектно-сметной документации на объект
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2024 году начнется ремонт моста 60-летия ВЛКСМ. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Динара Курманова, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на мост возле Телецентра и Комсомольский, который находится между остановками «Турист» и «площадь Ленина».

– В следующем году, как введен в эксплуатацию Ленинградский мост, перейдем к ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ. Деньги уже заложены, проектирование ведется. Будем ремонтировать и Комсомольский мост, – сказал Динар Курманов.

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