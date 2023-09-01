В Омске ремонт моста 60-летия ВЛКСМ начнется в 2024 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2024 году начнется ремонт моста 60-летия ВЛКСМ. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Динара Курманова, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на мост возле Телецентра и Комсомольский, который находится между остановками «Турист» и «площадь Ленина».

– В следующем году, как введен в эксплуатацию Ленинградский мост, перейдем к ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ. Деньги уже заложены, проектирование ведется. Будем ремонтировать и Комсомольский мост, – сказал Динар Курманов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru