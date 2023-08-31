В Омской области появится свиноводческий комплекс на 60 тысяч голов

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Темури Латария построит свиноводческий комплекс на 60 тысяч голов в деревне Михеевка Кормиловского района. Инвестиции в проект составят около 3 млрд рублей.

Проект животноводческого предприятия получил положительное заключение экспертизы от ООО «Сибирский региональный экспертный центр «Сибрегионэксперт». Проектную документацию составило ООО «Канопус-проект».

Возведением комплекса займется ООО «Руском-агро». Отметим, что это уже четвертый свинокомплекс в составе предприятия. Первый появился в 2011 году, также в Кормиловском районе.