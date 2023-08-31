«Промсвязьбанк» построит в Омске жилье для сотрудников оборонных предприятий

Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 30 августа, врио губернатора Виталий Хоценко встретился с председателем «Промсвязьбанка» Петром Фрадковым. В ходе нее стороны обсудили поддержку социально значимых проектов для региона.

— У Омской области и «Промсвязьбанка» сложилось традиционно хорошее взаимодействие. Сегодня мы расширяем это сотрудничество и планируем подписать соответствующее соглашение о расширении нашего взаимодействия. У нас есть хороший проект по реализации поручения Президента России в части жилья для оборонно-промышленного комплекса. Есть мысли, идеи и есть предприятия, которые заинтересованы это делать. На днях я докладывал Президенту о том, что омский оборонно-промышленный комплекс быстро прирастает: в численности работников с 20 тысяч мы уже сильно ушли за 30 тысяч человек, сильно подтянулись по средней зарплате, и выручка, которая у нас была 20 млрд.руб. по прошлому году, сегодня уже превысила 50 млрд рублей, а будет до 140 млрд рублей к концу года, — отметил Хоценко.

Сегодня было подписано трехстороннее соглашение между банком, правительством Омской области и АО «Омсктрансмаш». Оно предусматривает сотрудничество в рамках реализуемой «Промсвязьбанком» программы по строительству жилья для сотрудников предприятий ОПК. Ключевая особенностью — обеспечение возможностей для приобретения работниками предприятий квартир по ценам ниже рыночных.

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