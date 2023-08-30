В Омской области сироты приобрели 111 домов и квартир по жилищным сертификатам

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области около половины сирот, получивших жилищные сертификаты, приобрели 111 квартир и домов. Все в 2023 году в регионе были оформлены 239 сертификатов на покупку жилья. Всего на обеспечение жильем сирот в этом году в бюджете было заложено около 680 миллионов рублей. Размер выплаты по сертификату составляет 2,92 миллиона рублей.

— Сейчас процедуру проверки документов и обследования качества проходят ещё 34 объекта жилой недвижимости, которые выбрали получатели сертификатов для оформления в собственность. По условиям реализации сертификатов жильё сироты могут приобрести только на территории Омской области. Так они выбрали 31 частный дом с приусадебными участками и 114 квартир, — сообщили в пресс-службе минстроя Омской области.

Отметим, к квартирам и домам, приобретаемых по жилищным сертификатам, предъявляются строгие требования: площадь жилого помещения должна быть не менее 33 кв. м.; жилье не должно быть признано непригодным для проживания; дом не признан аварийным и подлежащим сносу. Кроме того, нельзя приобрести жилье и у близких родственников.

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