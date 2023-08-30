Бахыткуль Джамединова назначена главврачом Кормиловской больницы Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Главврачом Кормиловской больницы Омской области назначена Бахыткуль Джамединова. Об этом сообщает региональный минздрав.
Известно, что до 2007 года новый руководитель училась и работала в Казахстане, затем переехала в Омск. Здесь медик работала заместителем главврача ГКБ № 11 — сначала по организационно-методической работе, а затем — по поликлинике, а в период 2021–2023гг трудилась начмедом в поликлинике № 8.
По информации ведомства, Джамединова имеет 30-летний врачебный стаж, из которых 18 — на руководящих постах.
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