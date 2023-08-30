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НовостиПроисшествия30 августа 2023 5:24

В Омске инженер взял миллион рублей за приемку работ на Казачьем Никольском Соборе

Получить он смог всего 500 тысяч, после чего его сразу же задержали сотрудники ФСБ
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1,2 млн рублей потребовал от подрядчика инженер ФГУП Министерства культуры РФ за беспрепятственную приемку работ при реставрационных работах на Казачьем Никольском Соборе.

Сейчас уголовное дело утверждено в прокуратуру и направляется в суд для рассмотрения. А ранее мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Омской области, когда он получал часть «подношения».

- 1 декабря 2022 года при получении первой части взятки в размере 500 тысяч рублей инженер был задержан сотрудниками УФСБ России по Омской области. Вину в совершении преступления он не признал, - уточнили в областной прокуратуре.

Уголовное дело по существу рассмотрит Октябрьский районный суд.

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