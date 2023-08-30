В Омске инженер взял миллион рублей за приемку работ на Казачьем Никольском Соборе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
1,2 млн рублей потребовал от подрядчика инженер ФГУП Министерства культуры РФ за беспрепятственную приемку работ при реставрационных работах на Казачьем Никольском Соборе.
Сейчас уголовное дело утверждено в прокуратуру и направляется в суд для рассмотрения. А ранее мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Омской области, когда он получал часть «подношения».
- 1 декабря 2022 года при получении первой части взятки в размере 500 тысяч рублей инженер был задержан сотрудниками УФСБ России по Омской области. Вину в совершении преступления он не признал, - уточнили в областной прокуратуре.
Уголовное дело по существу рассмотрит Октябрьский районный суд.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru