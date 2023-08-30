АО «Омск РТС» получило «административку» за отсутствие горячей воды в домах

Фото: Евгения ГУСЕВА

За отсутствие горячей воды в домах «административку» получило АО «Омск РТС». Об этом сообщает Госжилинспекция.

Своим положением были недовольны жители домов по улицам Калинина, 13 и Малунцева, 12. Тогда омичи пожаловались в ГЖИ на работу системы горячего водоснабжения.

После проверки на ресурсников завели дело об административном правонарушении за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Также поставщику горячей воды выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru