Виталий Хоценко рассказал, что гордится омичем, защищавшим Соледар

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко
Омичем, защищавшим Соледар, гордится врио губернатора Омской области Виталий Хоценко, Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.
Военнослужащий из Омска Владислав Акимов награжден медалью «За воинскую доблесть» I степени.
- Вместе с товарищами рядовой отважно отразил атаку украинского беспилотника и защитил мирных жителей Соледара. Пример истинного героизма и мужества. Гордимся земляком, - рассказал Хоценко.
Отмечается, что героя дома ждут супруга Дария и маленькая дочка.
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