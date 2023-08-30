Виталий Хоценко рассказал, что гордится омичем, защищавшим Соледар

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Омичем, защищавшим Соледар, гордится врио губернатора Омской области Виталий Хоценко, Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

Военнослужащий из Омска Владислав Акимов награжден медалью «За воинскую доблесть» I степени.

- Вместе с товарищами рядовой отважно отразил атаку украинского беспилотника и защитил мирных жителей Соледара. Пример истинного героизма и мужества. Гордимся земляком, - рассказал Хоценко.

Отмечается, что героя дома ждут супруга Дария и маленькая дочка.

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