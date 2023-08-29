Хоценко рассказал об инвестпроектах для Омской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 августа врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил результаты встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в столице. Одной из важных тем стало развитие крупных инвестиционных проектов. Вскоре в Омском регионе построят сотни теплиц площадью 65 га, где будут выращивать овощи, сначала - томаты.

- Сумма инвестиций большая – 30 млрд рублей. Более 1000 человек планируется трудоустроить. Проект реализуем в Таврическом районе. Дальше будем масштабировать тепличное хозяйство. Ставим задачу обеспечить овощами не только Омскую область, но и другие регионы, – сообщил Хоценко.

Кроме того, в строительстве логистических центров на территории региона заинтересованы федеральные торговые сетей: Омская область связывает восток и запад страны. При этом в области нет логопарков. Стуауию собираются изменить в предстоящие два-три года.

- Только по логопарку «Солнечный» инвестиции составляют 17 млрд рублей, 3 тысячи новых рабочих мест, более 200 тысяч квадратных метров. А если все логистические проекты посчитать, то это площади свыше 300 тысяч квадратных метров, – подытожил глава региона.

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