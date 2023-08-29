АН-26 весь день летал над жилыми кварталами Омска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Над жилыми кварталами Омска весь день 28 августа летал АН-26. Это отметили все омичи.

Борт серого цвета был замечен в небе над Центральным округом. Летал самолет с самого утро и до вечера, смущая жителей.

Горожане выдвинули несколько версий. Одну из них озвучил РИА «ОмскИнформ». Лайнер прокладывает глиссаду - путь- для других самолетов. Как оказалось, для правильной посадки самолетов нужно настраивать глиссаду при помощи специального самолета.

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