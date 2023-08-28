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НовостиОбщество28 августа 2023 3:37

«Небезопасный счет»: «сотрудники банка» выманили 80 тысяч у 22-летнего жителя Омской области

В Омской области 22-летний парень отдал телефонным мошенникам 80 тыс рублей
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Даниил ОПАРИН

Молодой житель Омской области после разговора с «сотрудниками банка» лишился 80 тысяч рублей.

Как рассказал сотрудникам полиции 22-летний житель Азовского района, в один из дней на его телефон поступил звонок от неизвестных, представившихся сотрудниками банка. Звонившие убедили парня перевести сбережения на «безопасный счет». Молодой человек послушался и перевел по указанным реквизитам 80 тысяч рублей.

На данный момент по факту произошедшего заведено уголовное дело, идет следствие.

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