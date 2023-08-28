Омский «Авангард» намерен забрать Кубок Гагарина у ЦСКА в новом сезоне

Фото: omskportal.ru

В Омске в воскресенье, 26 июня, на Соборной площади в преддверии нового сезона прошла презентация ХК «Авангард». Со сцены мероприятия генменеджер клуба Антон Курьянов обратился к болельщикам и пообещал, что «ястребы» одержат победу на Кубке Гагарина.

— В межсезонье у нас произошли изменения: пришло много новых ребят. Но одно не изменится никогда — ваша поддержка и любовь к нашей команде. Мы строим новую команду, но без вашей веры, энергии, драйва у нас это не получится. Хотел бы пожелать нам всем терпения. Это будет очень тяжело, но мы заберём Кубок Гагарина у ЦСКА, — заявил Курьянов.

Напомним, первый матч нового сезона пройдет в Омске на «G-Drive Арене»

в эту субботу, 2 сентября. «Авангард» сыграет с новосибирской «Сибирью».

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