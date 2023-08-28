«Едва не закончилось трагедией»: омич с собакой спас девушку, которая едва не утонула в Иртыше

Фото: скриншот видео.

В субботу, 26 августа, омич вместе собакой спас девушку, которая едва не утонула в Иртыша. Информация о чудесном спасении появилась в телеграм-канале «Инцидент Омск»

— Все хорошо, девушка жива, мы откачали её, запустили дыхание и дождались скорую помощь. Теперь ждём хороших вестей из больницы, — сообщили спасители.

Неизвестно, что именно произошло с девушкой, когда она находилась в воде, однако сообщается, что на данный момент ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, в Омской области с начала лета утонули более 30 человек. Часть погибших купались в водоемах, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

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