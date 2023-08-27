В Омской области уровень безработицы снизился до 3,4%

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омскстат опубликовал данные по занятости и безработице за май-июль 2023 года. Согласно информации статистиков, в регионе численность рабочей силы (от 15 лет и старше) составило 935,5 тыс. человек.

При этом 903,6 из 935,5 тыс. человек были заняты той или иной экономической деятельностью. Оставшаяся часть — 31,9 тыс. человек — находилось в активном поиске работы. Их в соответствии методологией Международной Организации Труда можно считать безработными.

В целом уровень занятости населения в Омской области составил 60%. Уровень безработицы — 3,4%. Таким образом, по сравнению с периодом с апреля по июня 2023 года уровень безработицы в Омской области снизился 0,4%. Численность рабочий силы также сократилась на 2,8 тыс. человек.

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