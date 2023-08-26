Подрядчик рассказал, почему сорвал сроки сдачи школы в омской "Ясной поляне"

Фото: Иван ВИСЛОВ

С подрядчиком, строящим школу в Ясной поляне хотят расторгнуть договор. Уведомление об этом появилось на госзакупках.

Речь идет о подрядчике из Москвы – компании «Капитал Развитие». Заказчиком строительных работ является «Омскоблстройзаказчик».

В документе говорится, что подрядчик должен был приступить к своим обязанностям еще в декабре прошлого года. Однако до сих пор в адрес заказчика документация в полном объеме не поступила. Строительные работы в соответствии с графиком не ведутся.

В связи со сложившейся ситуацией бюджетное учреждение намерено взыскать с исполнителя свыше 6 млн рублей неустойки. В 2023 году организация направила подрядчику 5 претензий, однако все они остались без ответа.

Однако в ответ на уведомление на расторжение договора строительная компания заявила, что сдача объекта задерживается по независящим от них причинам. По словам подрядной организации, ни заказчик, ни проектировщик в свою очередь также не предоставили полной информацию. Не хватало части чертежей и расшифровок, и подрядчику самостоятельно пришлось восстанавливать недостающие части документов. Из-за чего ввод объекта в эксплуатацию задерживается на 4 месяца.

Отметим, что по плану яснополянская школа на 1 122 места должна быть сдана в июне 2024 года. Стоимость работ составляет 1,1 млрд рублей. Средства на строительство были выделены в рамках нацпроекта «Образование».

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