За два года заболеваемость омичей туберкулезом снизилась на треть

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За два года в Омской области значительно снизилась заболеваемость туберкулезом и сократилось число летальных исходов. Такую информацию приводит областной минздрав.

Представленная ведомством статистика смертности от туберкулеза показывает, что за последние два года в регионе количество летальных исходов снизилось почти на 30%.

При этом в 2020–2022 годы количество флюорографических обследований увеличилось на 7,7%. Положительная динамика по этому показателю наблюдается с началом работы программы модернизации первичного звена здравоохранения. Программа рассчитана до 2025 года.

Первый замминистра здравоохранения региона Андрей Сухарев отметил, что новое приобретение нового оборудования, установка новых модульных конструкции, ремонты – все это делается для повышения доступности для омичей качественной медицинской помощи.

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