В Омске укрепят «Державу»: Шар сделают из более прочного материала

Фото: 2ГИС
24 августа в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест рассказал о том, что следующим масштабным проектом для Омска станет замена знакомого всем омичам шара на площади Бухгольца.
Шарообразный памятник в честь основания города появился в Омске в 1997 году. Как временный объект он был выполнен из стеклопластика. Однако время шло, а шар «прижился» на площади и полюбился многим горожанам, став одним из символов города. «Держава» не спешит покидать Омск вот уже 26 лет, несмотря на периодические жаркие дебаты омичей о том, чтобы перенести или вовсе убрать объект. А теперь монумент из «временного» может стать «фундаментальным».
Главный архитектор города Роман Владимирович Воробьев, скульптор Михаил Павлович Минин и архитектор Андрей Олегович Седачев предложили несколько вариантов долговечных материалов. Так, памятник могут исполнить в бронзе, искусственном мраморе или специальном высокопрочном бетоне.
Отметим, что по заверениям градоначальника, монумент в любом случае сохранит сферическую форму.
– При этом во всех трех вариантах предполагается сохранить форму шара, дополнив ее бронзовыми барельефами и горельефами, – подчеркнул мэр.
Теперь остается просчитать стоимость работ с учетом благоустройства прилегающей территории по внутреннему и наружному диаметрам площадки. Сергей Шелест уже дал соответствующее распоряжение.
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