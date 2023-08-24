В Омской области до конца года откроются семейные многофункциональные центры

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омской области появятся семейные многофункциональные центры. Они помогут семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, получать помощь в формате «единого окна».

Как сообщают в минтруда, такая мера социальной поддержки охватит порядка 2,5 тысяч семей. Для тех, кто по каким-то причинам не сможет лично посещать семейный МФЦ, будет работать мобильный офис.

Первые в регионе семейные МФЦ появятся к концу 2023 года в Омске и Называевске. Это пилотный проект по созданию подобных центров в Омской области. Финансирование проекта возьмет на себя фонд по поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, Минтруда РФ.

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