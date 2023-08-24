«Докатался»: у жителя Омской области конфисковали автомобиль за сильную любовь к пьяной езде

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

В Омской области суд конфисковал автомобиль у любителя у очередного любителя пьяной езды.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, вечером 4 июля 2023 года 62-летний житель Муромцевского района сел за руль своего автомобиля ВАЗ 21310 («Нива»), будучи сильно пьяным, и отправился кататься по селу Артын Муромцевского. На одной из улиц села он не справился с управлением, вследствие чего автомобиль угодил слетел с дороги и опрокинулся.

При этом в июле 2022 года сельчанина уже лишили права на 1,5 года за аналогичное правонарушения.

Муромцевский районный суд приговорил любителя пьяной езды к 300 часам обязательных работ, а также лишил мужчину прав на 2 года. Кроме того, по решению суда «Нива», принадлежащая мужчине, была конфискована в собственность государства.

На данный момент приговор суда вступил в законную силу. Служба судебный приставов решает вопрос о передаче конфискованного авто в распоряжение Минобороны РФ.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru