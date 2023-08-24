Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в ближайшие три дня похолодает до +4 градусов. Подробнее о том, какой будет погода в Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Так, сегодня, 24 августа, днем температура воздуха составит +16...+21 градус. В большинстве районов Омской области ожидаются дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-западный со скоростью 6-11 м/с, возможны порывы до 18 м/с.

В пятницу, 25 августа, в ночные часы будет от +5 до +10 градусов, местами туман. Днем воздух прогреется до +15...+20 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный. северо-западный со скоростью от 4 до 12 м/с.

В субботу, 26 августа, погода в Омске существенно не изменится. Так, ночью столбик термометра опустится до +4...+9 градусов. Днем до +19...+24 градусов, местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, юго-восточный со скоростью от 3 до 12 м/с.

Отметим, сегодня, 24 августа, местами по на территории Омской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости).

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