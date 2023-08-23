23 августа вылет из Омска в Сочи был задержан на 13 часов

Фото: сайт омского аэропорта.

Из аэропорта Омск-Цетральный на 13 с лишним часов был задержан вылет самолета, следовавшего 23 авугста по маршруту Омск - Сочи. Перелет выполняет компания «Якутия». Изначально вылет был запланирован на 15.15 по местному времени, но перенесен на 07:05 24 августа.

- Выполнения рейса ожидают 81 пассажир, из них 9 детей, - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Само надзорное ведомство в данный момент проверяет, не нарушены ли права пассажиров на услуги, положенные при задержке рейса.

Авиакомпания «Якутия» выполняет рейс на самолете Boeing-737 американского производства.

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