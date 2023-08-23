Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 августа 2023 10:03

В Омске сегодня начала вещание радиостанция «ПИ FM»

Омск стал третьим городом-миллионником, где заработала радиостанция
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске сегодня, 23 августа, заработала радиостанция «ПИ FM». «Первое интернациональное радио», как расшифровывается название станции, вещает на частоте 91,8 FM.

Радиостанция «ПИ FM» входит в состав холдинга «МКР-Медиа», владеющего телеканалом «Продвижение». На данный момент она вещает Братске, Горно-Алтайске, Кемерово, Красноярске, Минусинске, Нижневартовске, Перми, Томске, Тюмени и в других городах. Омск стал третьем миллионником после Красноярска и Перми, где заработало «ПИ FM».

Репертуар «ПИ FM» состоит преимущественно из русскоязычных музыкальных хитов в эксклюзивной обработке.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru