В Омске сегодня начала вещание радиостанция «ПИ FM»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске сегодня, 23 августа, заработала радиостанция «ПИ FM». «Первое интернациональное радио», как расшифровывается название станции, вещает на частоте 91,8 FM.

Радиостанция «ПИ FM» входит в состав холдинга «МКР-Медиа», владеющего телеканалом «Продвижение». На данный момент она вещает Братске, Горно-Алтайске, Кемерово, Красноярске, Минусинске, Нижневартовске, Перми, Томске, Тюмени и в других городах. Омск стал третьем миллионником после Красноярска и Перми, где заработало «ПИ FM».

Репертуар «ПИ FM» состоит преимущественно из русскоязычных музыкальных хитов в эксклюзивной обработке.

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