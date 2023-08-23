Сергей Шелест: специалисты омской «Тепловой компании» получат надбавку в 25% к зарплате

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Специалисты омского муниципального предприятия «Тепловая компания», принимающие участие в подготовке к грядущему отопительному сезону, получат доплату к заработной плате в размере 25% с формулировкой «за особые условия труда». Об этом в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.

— Подчеркну, речь идет именно о тех специалистах, которые заняты в подготовке города к отопительному сезону: слесари по ремонту оборудования тепловых сетей, слесари по обслуживанию тепловых сетей, электрогазосварщики, водители специализированной техники. На них сейчас лежит очень большая нагрузка, — отметил Шелест.

Доплату к зарплате омские коммунальщики будут получать 3 месяца — август, сентябрь и октябрь.

Сергей Шелест подчеркнул, что власти будут искать варианты для повышения заработной платы представителям рабочих специальностей, трудоустроенных в МП «Тепловая компания». Он также отметил, что руководителям предприятия зарплаты повышать не будут.

Добавим, специалисты омского МП «Тепловая компания» активно готовятся к грядущему отопительному сезону. Все работы проходят в установленные сроки без каких-либо отклонений. Завершить подготовку к зиме планируют традиционно до 15 сентября.