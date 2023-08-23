5% омичей считают себя миллионерами

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Миллионерами считают себя 5%. Такой вывод сделали аналитик УК ПСБ.

Согласно опросам, 57 % хотели бы стать ими, а 38 % это оказалось не нужно.

К слову, в Омске нет однозначного понимания термина «миллионер». Так, 21 % опрошенных считают миллионерами тех, у кого есть 1 млн рублей.

40 % омичей собираются накопить миллион за год, еще 20 % рассчитывают уложиться в три – пять лет.

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