ОмГПУ отдаст два своих корпуса омскому Авиационному техникуму

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омскому Авиационному техникуму два своих корпуса отдаст омский педагогический университет. Об этом сообщает НГС55.

Два здания - учебный корпус и общежитие - располагаются на улице Романенко в Октябрьском округе. Как отмечают в вузе, вопрос еще прорабатывается.

Издание отмечает, что педуниверситет является федеральным учреждением, а Авиационный колледж — региональным, поэтому передача собственности может занять немало времени.

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