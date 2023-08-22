ОмГПУ отдаст два своих корпуса омскому Авиационному техникуму

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Омскому Авиационному техникуму два своих корпуса отдаст омский педагогический университет. Об этом сообщает НГС55.
Два здания - учебный корпус и общежитие - располагаются на улице Романенко в Октябрьском округе. Как отмечают в вузе, вопрос еще прорабатывается.
Издание отмечает, что педуниверситет является федеральным учреждением, а Авиационный колледж — региональным, поэтому передача собственности может занять немало времени.
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