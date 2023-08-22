В Омске зарегистрировали ООО «Виктория Алко» с учредителем из Москвы

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ООО «Виктория Алко» с учредителем из Москвы зарегистрировано в Омске. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Уставный капитал предприятия составляет 10 млн рублей, а учредителем является АО «Финлдидер», чья годовая выручка в 2022 год превысила 1,7 млрд рублей.

Директором компании назначен уроженец Ханты-Мансийского автономного округа Александр Суслин, у которого есть почти трехлетний опыт управления крупной тюменской фирмой-агентом по оптовой торговле пивом – ООО «Форпост».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru