В Омске зарегистрировали ООО «Виктория Алко» с учредителем из Москвы

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
ООО «Виктория Алко» с учредителем из Москвы зарегистрировано в Омске. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».
Уставный капитал предприятия составляет 10 млн рублей, а учредителем является АО «Финлдидер», чья годовая выручка в 2022 год превысила 1,7 млрд рублей.
Директором компании назначен уроженец Ханты-Мансийского автономного округа Александр Суслин, у которого есть почти трехлетний опыт управления крупной тюменской фирмой-агентом по оптовой торговле пивом – ООО «Форпост».
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru