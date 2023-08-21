«ВНИМИ-Сибирь» после проверки Россельхознадзора заплатит штраф в 100 тыс. рублей

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

21 августа омскую компанию по изготовлению молочной продукции ООО «ВНИМИ-Сибирь» за нарушение требований технических регламентов привлекли к административной ответственности. За нарушения компания выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщили сегодня в областном Управлении Россельхознадзора.

В надзорном ведомстве уточнили, что в текущем году в молочной продукции «ВНИМИ-Сибирь» установлено 12 положительных проб и выявлено несоответствие техрегламентам, а именно несоответствие по жирно-кислотному составу, наличие стеринов. Такие проверочные пробы берутся как непосредственно на самом предприятии, так и в учреждениях социальной сферы, являющихся потребителями продукции.

– В ходе проверки установлены нарушения требований технических регламентов: на предприятии не поддерживались процедуры ХАССП, выявлены нарушения при работе в системе «Меркурий», –отметили в областном Управлении Россельхознадзора.

Кроме выплаты штрафа, компания должна устранить все выявленные нарушения до 14 сентября этого года. Само предприятие ООО «ВНИМИ-Сибирь» ситуацию не комментирует.

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