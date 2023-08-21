Омские автобусы с валидаторами начнут проверять контролеры

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автобусы, в которых недавно были установлены валидаторы, будут проверять контролеры. Сейчас ведутся поиски организации, которая будет контролировать оплату проезда омичей. Заказчиком выступает Пассажирское предприятие № 8. Контролеры будут работать в автобусах, где нет кондукторов, но установлены валидаторы. Таких автобусов в Омске 30. Однако маршруты пока не называются. Однако известно, что валидаторы уже установлены в автобусах №№3, 14, 17, 21, 25, 26, 32, 37, 58, 61, 69, 78 и других.

Как же будет проходить проверка? Проверять оплату будут специальными терминалами. Обязательное условие – съемка проверки оплаты на камеру. Каждый день запись проверок будет передаваться предприятию-заказчику. В случае неоплаты проезда контролер составит акт и возьмет с безбилетника расписку на согласие получения смс-уведомнений. Далее нарушителю придет смс из мэрии. Ему нужно будет подойти в администрацию города, чтобы составить протокол об административном правонарушении или явиться на заседание административной комиссии.

Ловить «зайцев» контролеры будут с 1 октября до 31 декабря. За это время на услуги контролеров потратят 2,176 млн рублей. Ежедневно в городе будет проходить 90 проверок. То есть по 3 на каждый автобус. При этом проверка одного автобуса составит 260 рублей. А ежемесячные расходы на услуги контролеров составят 725,4 тысяч рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru