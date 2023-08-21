Инфляция выросла в Омской области после ослабления рубля

Фото: Даниил ОПАРИН

После ослабления рубля в Омской области выросла инфляция. Об этом заявил Банк России.

По информации регулятора, по сравнению с июнем, когда процент был равен 1,95, в июле он составил 3,41. Однако в СФО он все равно остался самым маленьким.

К слову, цены на продовольственные товары выросли на 1,27%, непродовольственные подорожали на 0,88%. Зато годовой темп прироста цен на услуги несколько снизился – с 9,89% в июне до 9,82% в июле.

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