Избирком опубликовал доходы жен кандидатов на пост губернатора Омской области

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Доходы жен кандидатов на пост губернатора Омской области опубликовала омская избирательная комиссия.

Отметим, что среди четырех кандидатов холост лишь Владимир Казанин, который представляет партию «Коммунисты России». А вот самый маленький доход за 2022 год оказался у супруги Максима Макаленко от ЛДПР. Его жена Анастасия задекларировала 235 тысяч рублей. Источниками значатся ООО «Цифрон», ООО «Анте СЦ», а также доходы от вкладов.

Алехина Наталья - супруга коммуниста Андрея Алехина показала доход в 392 тысячи рублей - это пенсия и проценты по вкладам.

Алёна Хоценко - жена врио губернатора Омской области Виталия Хоценко в 2022 году заработала 2,67 млн рублей. В декларации из источников доходов значатся вклады в банках, ООО «АлтайВитамины Трейдинг», ООО «Радиан» и компенсационные выплаты.

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