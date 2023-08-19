Ремонт дороги Тобольск – Тара – Томск в Омской области продолжится в 2024 году

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

В 2024 году продолжится ремонт дороги Тобольск – Тара – Томск в Омской области. об этом в ходе рабочей поездки в Усть-Ишимский район заявил глава региона Виталий Хоценко.

- Осмотрел, как продвигается ремонт дорог и улиц на территории наших северных районов. Работа идет на участке 133-163 км дороги Тобольск – Тара – Томск (Тара – Усть-Ишим). Сейчас укладывают верхний слой дорожного покрытия. Ремонт продолжим: 10 км сделаем в 2024 году, - пояснил руководитель.

Также сейчас продолжается поэтапная реконструкция дороги на улицах Голодных и Светлая в селе Знаменское. В этом году восстанавливаем около 1 км. Подрядчику предстоит выполнить еще много задач.

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