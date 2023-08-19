Виталий Хоценко проверил омскую школу искусств в Усть-Ишиме

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко
Школу искусств в Усть-Ишиме проверил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Накануне он поделился фотографиями из образовательного учреждения в своем телеграм-канале.
- В школе работают художественное, музыкальное, хореографическое и театральное отделения, где с удовольствием занимаются более 170 наших талантливых деток. Важно, чтобы для ребят были созданы все условия. Таланты нужно поддерживать, - написал Хоценко.
Отметим, что школа искусств была ранее отремонтирована в рамках президентского нацпроекта «Культура».
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